Mali: l'Assemblée nationale privée d'électricité pour factures impayées

Quand un habitué du comptoir ne paye plus son ardoise, le patron du bar finit par le mettre à la porte. C'est ce qui est arrivé à un client pas comme les autres: l'Assemblée nationale du Mali. Mais cette fois, le patron est l’Energie du Mali (EDM), la compagnie nationale de la production et de la distribution d'énergie. Ces factures s‘élèveraient à un peu plus de 200 millions de francs CFA allant de la période de 2012 à janvier 2017, durant laquelle le Parlement malien se serait soustrait du paiement de ses factures sur plusieurs mois.



Puis le journal en ligne sahelien.com de préciser qu’en 2015, aucune facture n’a été payée par l’hémicycle selon EDM SA (Energie du Mali), la compagnie nationale d‘électricité qui met en cause le Parlement. «Nous avons envoyé plusieurs préavis de coupure à l’Assemblée sans réaction», a déclaré Harouna Dembélé, gestionnaire de grand compte à l’EDM.



Une mauvaise publicité pour les institutions politiques du pays qui font déjà face à une situation sécuritaire chaotique dans le nord et dans le centre du pays où des groupes djihadistes font à nouveau régner la violence.



source: slateafrique.com