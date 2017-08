Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Malia Obama «Tu vas me prendre en photo comme un animal?» Rédigé par leral.net le Lundi 28 Août 2017 à 13:29 | | 0 commentaire(s)| La fille aînée de Barack Obama s'est agacée qu'une dame veuille à tout prix la photographier, alors qu'elle avait refusé.

Ce n'est pas parce que son père n'est plus président des Etats-Unis que Malia Obama est retombée dans l'anonymat, bien au contraire. Inscrite à Harvard, la jeune fille de 19 ans doit faire face aux curieux, qui veulent absolument la prendre en photo.



Samedi 26 août 2017, Malia a eu affaire à une personne particulièrement insistante, selon TMZ . Alors qu'elle entrait dans un bar à salades avec une amie, une femme lui a demandé si elle pouvait la photographier. La fille de l'ex-président a poliment refusé et, est entrée dans l'établissement.

Le souci, c'est que la dame n'a pas voulu en rester là et a attendu que Malia sorte pour la viser avec son smartphone. «Tu vas me prendre en photo comme un animal en cage?», s'est agacée l'étudiante. Selon les témoins cités par TMZ, la femme a pris son cliché, malgré les protestations de la principale intéressée.









(L'essentiel/20 minutes)



