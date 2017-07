Malick Gackou(GP) : « Pourquoi nous avons choisi Khalifa Sall, tête de liste de Manko Taxawu Sénégal»

Dakar7 Malick Gackou dément d’avoir été à l’origine de l’échec de la liste unique de l’opposition sénégalaise. Invité de l’émission « Face 2 Face » sur la TFM, le leader du Grand Parti(GP) a déclaré que si l’opposition n’a pas pu s’entendre, c’est à cause d’une querelle de position. Autrement dit, le Parti démocratique sénégalais et ses alliés, qui ont quitté la coalition Mankoo Taxawu Sénégal, n’ont pas accepté de se ranger derrière Khalifa Sall.3 «Idrissa Seck et moi ne sommes en rien responsable dans cette implosion», se défend Gackou, sans vouloir rentrer dans les détails.Revenant sur le choix porté sur le maire de Dakar comme tête de liste MTS, l’ancien ministre du Commerce évoque la real politik. «Tout le monde sait que Khalifa Sall a été injustement mis en prison par Macky Sall. Et les Sénégalais n’aiment pas l’injustice. Alors, nous avons choisi de faire de lui notre tête de liste. De plus, Khalifa Sall est mon grand frère et mon confident en politique. Donc, s’il veut diriger la liste, je m’efface», confie la tête de liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal du département de Guediawaye.Dakar7

