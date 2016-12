Malick Gackou : "Il y a une volonté manifeste du Président Sall de biaiser le jeu électoral" Mankoo wattu Senegaal maintient le cap de la pression et accuse le chef de l'Etat Macky Sall de biaiser le jeu électoral, avec les manquements notés dans la refonte partielle du fichier électoral.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Décembre 2016 à 10:27 | | 1 commentaire(s)|

Une forte délégation du Front pour la défense su Sénégal/MankooWattuSenegaal conduite par Malick Gackou, président commissions administratives dans la ville de Thiés. Ce, pour s'enquérir de l'état dévolution des inscriptions pour l'obtention de la carte nationale d'identité biométrique multifonctionnelle.



Malick Gackou a noté qu'il y a une volonté manifeste du chef de l'Etat de biaiser le jeu électoral. Car les constats faits ne peuvent conduire à des élections libres , démocratiques et transparentes. Dans le département de Thiés, qui compte 300 000 électeurs, il juge que les 17 commissions fixes et les 2 itinérantes sont insuffisantes pour permettre aux populations de s'inscrire dans les meilleurs conditions.



Il estime que conformément à la requête des partis politiques au chef de l'Etat , le gouvernement doit prendre les dispositions pour qu'il y ait au minimum 30 commissions à Thiés afin de permettre aux citoyens de pouvoir s'inscrire convenablement.



Le président du Grand Parti a noté que lors de leur rencontre avec Macky Sall, celui-ci s'était engagé à tout faire pour qu'il y ait au minimum en fin décembre, 500 commissions administratives sur l'ensemble du territoire national. Pour lui les lenteurs notées dans la mise en place desdites commissions ne permettront pas d'atteindre les objectifs pour des élections libres et transparentes.



L'Observateur

