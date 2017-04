Malick Gackou (secrétaire général du Grand Parti) est en vérité un mauvais responsable politique, selon Dame Diop (chargé de mission à la mairie de Guédiawaye)

Décidément, le ridicule ne tue plus en politique. Dans un texte sans aucune objectivité, rempli de calomnies et de contre-vérités, la Convention départementale des jeunes du Grand Parti, accuse le vaillant Maire de Guédiawaye, Monsieur Aliou Sall d’avoir la trouille face à Malick Gackou qui a raté tous les grands rendez-vous de la démocratie sénégalaise.





Si la politique était un sport, le leader du Grand Parti serait un champion. En effet, en 2009 plébiscité par la jeunesse de Guédiawaye pour devenir le premier magistrat de la ville, il prit la poudre d’escampette pour le Conseil régional. En 2014, attendu par tout le peuple sénégalais et les dignes populations de Guédiawaye pour récupérer la Mairie, Malick déçoit toutes les attentes par sa non candidature historique, qui restera une honte mémorable dans les annales politiques sénégalaises.



C’est pour cela, par cette occasion, nous lui lançons un défi, celui de se mesurer cette fois-ci au Maire de la ville, Aliou Sall qui a fini de résoudre en 2 ans, les besoins et préoccupations des populations.



L’histoire retiendra son nom et ses nombreux projets qui feront désormais le charme de la ville. Nous pouvons en citer la réhabilitation de l’ensemble des lycées et collèges, la grande mosquée de la ville, un nouveau hôtel de ville, 15 km de pavage, 22 km de route goudronnée accompagnée d’assainissement et d’éclairage public sur toute la corniche, un centre de formation aux métiers des nouvelles technologies, un centre d’hébergement de dernière génération plus la réfection du stade Amadou Barry et Ndiaréme Limamou Laye.



Au regard des maigres moyens dont disposent la ville de Guédiawaye avec un budget de moins d’un milliard, ce résultat exceptionnel n’est comparable à aucun mandat. C’est ce travail titanesque qu’on attendait de votre leader Malick Gackou, qui n'a matérialisé ses actions politiques que dans la lutte, la danse, et les chants.



La pertinente question serait de se demander le travail que fait Malick Gackou, l’origine de ses colossaux moyens financiers qui lui permettent de construire et de déconstruire chaque semaine sa maison en chantier à Guédiawaye qui ne se termine jamais.



Quel bilan Malick Gackou peut-il présenter à Guédiawaye en tant que Président du conseil régional de Dakar, décevant Ministre du sport et du commerce. Quel acte a-t-il posé pour soutenir les populations pendant ses 25 ans de présence à Guédiawaye, depuis sa fuite de Thiaroye-sur-mer pour notre ville, ou il est un cas de transfert.



Le leader du Grand Parti doit descendre sur le terrain, et faire face aux difficiles réalités du terrain politique, plutôt que de manœuvrer sans cesse, par l’achat des consciences, la victimisation, la calomnie, et les injures, ce qui est en vérité une manière irresponsable de faire de la politique face à son jeune frère, maire Aliou SALL.



Le sens de la démocratie, c’est son caractère participatif et le respect de ses principes. M. Sall a eu le mérite de se présenter et d’avoir gagné les dernières élections locales à Guédiawaye, mais surtout de gouverner la ville dans la plus grande transparence. Le sens de la politique, c’est le courage. Le courage, une valeur qui manque au leader du Grand Parti qui doit comprendre que l’intelligence ne sert à rien sans le courage.





Dame Diop alias Toubab (chargé de mission à la mairie de Guédiawaye)



APR Guédiawaye