Malick Gackou sur la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall "La fracture démocratique instaurée à présent comme modèle politique, met en péril l’avenir de notre nation et hypothèque celui des générations futures", a déclaré Malick Gackou, suite à la levée de l'immunité parlementaire du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. A travers une note qui nous est parvenue, le président du Grand Parti dénonce une dictature fantasmagorique que le régime du Président Macky Sall veut instaurer dans le pays.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Novembre 2017 à 13:59 | | 0 commentaire(s)|

"La levée de l’immunité parlementaire du Député-Maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall nous rend tristes et désabusés. La fracture démocratique instaurée à présent comme modèle politique, met en péril l’avenir de notre nation et hypothèque celui des générations futures.



C’est évident, plus rien ne peut arrêter le Président Macky Sall dans sa quête d’un second mandat. Absolument rien ! Alors tout est possible, quitte même à mettre le pays à genoux.



L’instrumentalisation de l’Assemblée nationale et de la Justice est manifeste dans cette cabale inique. Incontestablement, nous touchons le fond.



Face à cet ancrage, il nous paraît urgent d’intensifier le combat sur le terrain pour la sauvegarde des acquis de notre démocratie et la pérennisation des valeurs cardinales de notre si grande nation.



Soulevons notre dignité nationale pour vaincre et triompher contre les avatars de cette dictature fantasmagorique qui nous envahit et que le régime du Président Macky SALL veut instaurer dans notre pays.



J’engage le Grand Parti à demeurer au premier rang du combat pour la libération de Khalifa Ababacar SALL, la valorisation systématique des principes démocratiques et la consolidation des vertus de notre nation.



Des initiatives hardies seront entreprises à cet égard avec les forces vives afin de gagner ce combat pour le Sénégal."











Leral.Net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook