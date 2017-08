Malick Gakou, au lendemain de sa défaite à Guédiawaye : « Je doute de la sincérité du scrutin. Des menaces pèsent sur la démocratie au Sénégal »

Vingt-quatre heures après sa défaite à Guédiawaye, le leader du grand parti et tête de liste départementale de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, s’est fendu d’un communiqué pour remercier ses militants et les inviter à se préparer pour les échéances futures.



« Je voudrai, solennellement et très sincèrement, vous remercier pour l’engagement et le dévouement dont vous avez fait montre durant ces élections législatives du 30 juillet 2017 », a déclaré à l’endroit des électeurs, Malick Gakou qui dit partager avec ses militants, « leurs angoisses et leur doutes sur la sincérité du scrutin et les menaces qui pèsent sur la démocratie au Sénégal ».



« Je salue votre élan et votre ancrage dans le combat pour la démocratie, que seul le dévouement patriotique de forces vives de la nation peut garantir. Aucun effort ne sera de trop pour y parvenir afin d’assurer à notre pays, les perspectives d’un état moderne, économiquement prospère, pour le bien-être social de ses populations », a ajouté M. Gakou.



Selon le coordonnateur de Mankoo Taxawu Senegaal, « après analyses des premiers résultats, constables et contestés par tous les observateurs indépendants du fait de tous les manquements constatés durant le processus, la coalition Mankoo Taxawu Senegaal tiendra ses militants informés, prochainement, des réponses politiques et des mesures idoines à entreprendre à cet égard ».



« Je remercie vivement les populations de Guédiawaye, ma très chère ville, pour leur détermination résolue et leur solidarité enthousiaste à mes côtés, pour changer le Sénégal. J’exhorte les populations de Guédiawaye et particulièrement la jeunesse, à redoubler d’efforts et de vigilance, mais aussi à se tenir prêtes pour les combats futurs, pour un Sénégal éternel », conclu Gakou.



