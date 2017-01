Réuni en session ordinaire, ce jeudi 05 janvier 2017, le Bureau politique (BP) du Front National de Salut Public/Moom Sa Réew a élaboré un diagnostic macabre de la gestion du président Macky Sall. Selon le secrétaire général, Malick Noël Seck, le Peuple Sénégalais n’a pas besoin d’un TER.



Pour le secrétaire général de Moom Sa Réew, Malick Noël Seck, la gestion sobre et vertueuse » tant proclamé par le président Macky Sall est aujourd’hui devenu un simple partage de pouvoir entre lui et BBY.



« Pour le président Macky Sall et Benno Bokk Yakar (BBY) aujourd’hui comme pour Wade et le PS hier, « Réew Dañ koy Paaco keen du ko Pencoo ». C’est ce slogan qui a remplacé leur fumeuse « gestion sobre et vertueuse », martèle Malick Noël Seck.



Selon, Malick Noël Seck , "les 20 millions que le président Macky Sall a donnés le 03 décembre 2016, à 52 de ses militants de Kanel en guise de frais de transport, les 9 milliards de fonds secrets pour le président de la république, pour le président de l’assemblée nationale et le président du HCCT ; les 500.000FCFA, par mois pour les conjoints de diplomates sont la preuve que les priorités du peuple sénégalais ne sont pas pris en charge par le régime de l’Apr".



Pendant ce temps, renchérie, Malick Noel Seck, les travailleurs de la santé et de l’action sociale ont marché car des examens nécessaires aux diagnostics comme l’IRM n’existent qu’à Dakar, que des blocs opératoires sont construits et équipés mais restent fermés faute de médecins ou d’anesthésistes, que des médecins généralistes au nombre d’une centaine sont depuis plus d’un an sans bourse de spécialisation, qu’il y a un gap de 4000 sages-femmes, sans oublier que seuls 37% des 2500 médecins spécialistes sont sénégalais.



« Tant que ce « Paaco » des ressources du peuple par BBY continuera, la mort des 27.000 enfants de moins de cinq ans qui meurent chaque année au Sénégal est à mettre sur la conscience de l'incompétence de nos dirigeants », a fait savoir Malick Noel Seck.



Landing DIEDHIOU, Leral.net