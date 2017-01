Malick Noël Seck : «Tanor Dieng, se sachant périmé, s'arrime pathétiquement aux portes de l'inéluctable cimetière politique»

Malick Noël Seck, l’ancien militant du Parti Socialiste banni a conseillé à ses anciens frères de partis qu’ils ne devaient aucunement suivre les pas de leur secrétaire général Ousmane Tanor Dieng qui «se sachant périmé, s'arrime pathétiquement aux portes de l'inéluctable cimetière politique. ».





«Se sachant périmé, votre secrétaire général s'arrime pathétiquement aux portes de l'inéluctable cimetière politique. Refusez de le suive et rejoignez Bamba sinon vous disparaîtrez. Les formations politiques ne se construisent plus autour d’un programme, mais simplement en vue de se "cartelliser" pour mieux se partager les biens publics. Cette attitude a fini par vider notre démocratie de son contenu et de son sens et à faire de la politique un folklore populaire au même titre que la lutte traditionnelle. Nous ne cherchons plus à élire un homme qui aime le Sénégal, un homme qui s’identifie aux souffrances de son peuple, bien au contraire nous cherchons à nous faire une place dans un Parti qui saura, au soir d’une victoire électorale nous concéder notre part du partage des biens nationaux.», a déclaré Malick Noël Seck dans une lettre de soutien à Bamba Fall et Cie inculpés pour le saccage de la maison du Parti Socialiste.



L’ancien «jumeau» politique de Barthélémy Dias a aussi ajouté : « Au lieu de vous libérer, les partis vous apprennent à vous soumettre à des exigences protocolaires qui sont sans rapport avec les idéaux qu’ils prônent. Vous y apprendrez à longer les murs, à protester mollement et à vous taire lorsque la hiérarchie vous l’ordonne. De sorte qu’arrivé au sommet de votre ascension il ne vous restera même plus une once de l’honnêteté qui vous animait au début de votre périple. Vous aurez alors fait trop de concessions, fermé les yeux sur trop de transactions douteuses adhéré a trop de compromis pour pouvoir fustiger les professionnels de la politique. »



Massène DIOP Leral.net