Malick Noel Seck désigné Directeur de Campagne d’Aïssata Tall Sall

Malick Noel Seck a été désigné Directeur de Campagne par la coalition OSEZ L'AVENIR dirigée par Me Aïssata Tall Sall



« Je viens d'être désigné Directeur de Campagne par la coalition OSEZ L'AVENIR dirigée par Me Aïssata Tall Sall. C'est un immense honneur et un vrai défi. Nous comptons sur votre soutien et vos prières pour une large victoire de notre coalition. », a-t-il annoncé « Me Tall et moi avons en commun l'amour du Sénégal. Et ce n'est pas un vain mot ou une figure de style. Avant toute chose il faut aimer le Sénégal. Il faut comprendre le tragique de la situation et les incidences de la pauvreté sur les évolutions futures. Il y a aujourd'hui au Sénégal des régions où 34 % de la population meurt avant l'âge de 40 ans: c'est une tragédie !



« A terme, ceux qui ont bénéficié de l'état de non droit qui caractérise le Sénégal d'aujourd'hui souffriront autant que ceux qui en furent les victimes. C'est une des idées fortes que Me Aïssata Tall Sall et moi partageons. », a ajouté l’ancien enfant terrible du Parti socialiste.



Massène DIOP Leral.net