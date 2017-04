Malmenée dans les débats, Benno cherche sa voix La communication reste le talon d'Achille de la coalition Benno Bokk Yakaar, de plus en plus hantée par le spectre de la cohabitation à l'Assemblée nationale. Conscients de cet état de fait, qui a fini par éclipser les réalisations du président de la République, les leaders de la mouvance présidentielle ont activé le pool communication pour peaufiner une stratégie globale, afin de consolider les acquis.

La coalition Benno Bokk Yakaar est à la recherche de stratégies adéquates pour contenir le flux communicationnel de l'opposition et mettre en exergue les réalisations du régime en place. Car, la communication reste toujours le maillon faible de la mouvance présidentielle. D'ailleurs, lors de la réunion des leaders de Benno élargie aux membres du Secrétariat exécutif permanent de Benno (Sep), il a été établi que la mouvance présidentielle est larguée sur le plan de la communication, notamment dans les débats médiatiques. Les quelques responsables qui vont au front pour défendre les réalisations du Président Macky Sall, sont le plus souvent malmenés par leurs adversaires.



Ainsi, pour corriger cet impair, les leaders de la coalition Benno, ont donné mandat au Secrétariat exécutif permanent piloté par Mor Ngom et Zahra Iyane Thiam, de réunir le pool communication pour trouver la meilleure stratégie pour inverser la tendance. Car si on n'y prend garde, "le bilan élogieux" du Président sera brouillé par la polémique sur la cohabitation agitée opportunément par l'opposition.



Aujourd'hui, le constat au sein de la mouvance présidentielle est que le porte-parole de la coalition, le ministre Seydou Guèye peine à parler le langage du peuple. Il se livre à une communication élitiste. Tandis que son adjoint, Abdou Mbow verse plus dans la polémique. Fort de ce constat, la coalition Benno Bokk Yakaar compte peaufiner une stratégie globale de communication qui va au-delà des débats pour consolider la mouvance. "Nous nous préparons sur tous les plans puisque le président de la République a un bilan positif et défendable", a soutenu Zahra Iyane Thiam. A l'en croire, la formalisation de la communication s'inscrit dans un processus d'organisation et de consolidation de Benno Bokk Yakaar.



Ainsi, il est convenu désormais, que les membres du pool communication se réunissent tous les mardis pour évaluer les activités de communication et élaborer des plans d'actions. D'autant qu'on s'achemine vers les élections législatives. Le pool communication est placé sous la supervision du Secrétariat exécutif permanent. Il devrait couronner la structuration progressive de Bby.



