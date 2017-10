Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Maltraitée pendant 11 ans, et poussée au suicide, elle partage son histoire… Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Octobre 2017 à 15:02 | | 0 commentaire(s)| Une Nigériane du nom de Mercy Makinde a partagé son témoignage pour célébrer son anniversaire de mariage, mercredi dernier sur les réseaux sociaux.

A en croire son histoire, elle a tenté de se suicider 3 fois après avoir été donnée en mariage forcé à un homme plus âgé que son père.

SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS MON HISTOIRE, VOUS NE COMPRENDREZ PAS MA GLOIRE !!! .

Donnée en mariage à 18 ans à un homme plus âgé que mon propre père

Abus physique, émotionnel, s3xuel, verbal et mental pendant 11 ans

Tentative de suicide trois fois

J’ai perdu mon estime de soi, la confiance et le sentiment d’être.

J’ai été déconnectée de la famille, des amis, de l’église et de la société en général. Mais Dieu était là! Il m’a sauvée de la vallée de l’ombre de la mort! .

Il m’a donnée une seconde chance dans la vie et pour le mariage! .

Bénie avec un homme qui m’aime et me chérit. .

Il a restauré tout ce que j’avais perdu au fil des ans.

Je suis bénie avec deux autres enfants après qu’il a été dit que je n’aurais plus jamais d’enfants!

Il a transformé ma misère en ministère … mon désordre en un message!

En ce jour il y a des années, Dieu a compensé toutes les années d’agonie et de douleurs et m’a donnée la beauté pour les Cendres. J’ai beaucoup de raisons de le célébrer!



