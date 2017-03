Malversations à la mairie de Saint-Louis: la réplique foudroyante de Cheikh Bamba Dièye à Mansour Faye

L'ancien maire de Saint-Louis, Cheikh Bamba Dieye a réagi aux accusations de son successeur sur des malversations au cours de sa gestion. Selon Abdoulaye Ndiaye qui porte sa parole, Mansour Faye "est vraiment tombé très bas".



"Nous l'attendions sur un autre terrain que sur des accusations fallacieuses et des jugements de valeur", s'est indigné le porte-parole de l'ancien maire, avant poursuivre : Il ( Mansour Faye) ignore qu'entre 2009 et 2014, Bamba Dieye a révolutionné le parc automobile de la commune. Pas moins de 10 bus, des ambulances, des moto-pompes, des pelles mécaniques, etc. Que Mansour Faye nous dise comment fonctionnent les stations de pompage pendant les inondations".



Selon Abdoulaye Ndiaye qui fut directeur de cabinet de Cheikh Bamba Dièye, le maire de Saint-Louis a '"tout faux", parce que I'Inspection générale d'Etat (Ige) qui a effectué une mission de contrôle "n'a rien trouvé". S'agissant, "du projet de la boucle de Sor, c'est aussi ridicule ce qu'il a dit. C'est un projet d'éclairage publique qui a été financé par la ville de Lille (France) avec l'appui de Véolia et de Dalkia pour 100 000 euros (environ 65 millions FCfa). Le 14 avril 2014, avant son départ, Cheikh Bamba Dièye avait lancé des consultations et les Dao (Dossiers d'Appel d'Offres). Le 21 avril 2015, c'était prévu l'ouverture des offres. Or, à cette date, c'est Mansour Faye qui était là ", explique encore M. Ndiaye.



Pour lui, Mansour Faye est ébranlé par la sortie prochaine du livre "Sénégal, Thérapie pour un pays blessé", de Cheikh Bamba Dièye, "parce qu'il a touché là ça fait mal".