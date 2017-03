Malversations présumés à la mairie de Dakar: Le Procureur réclame 7 mandats de dépôt

Selon les informations de Libération, le parquet de Dakar a requis du Doyen des Juges sept(7) mandats de dépôt dans le cadre de l'affaire de malversation présumés à la mairie de Dakar. En tête de liste Khalifa Sall.





Quel est le point commun entre Khalifa Ababacar Sall , Yaya Bodian (chef du bureau du budget), Fatou Traoré (assistante du Direcgteur administratif et financier), Ibrahima Touré ( Receveur-percepteur) Ibrahima Yatma Diao ( chef de la division financière comptable) , Amadou Moctar Diop (coordonnateur de l'inspection générale des services municipaux) et Mbaye Touré (Directeur administratif et financier de la Mairie de Dakar)?



Ils sont tous visés par le procureur de la République pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie aux derniers publics, faux et usage de faux , complicité.



Tous ont reçu via la Division des investigations criminelles ( Dic) des convocations pour se présenter ce jour , à 15 heures au palais de Justice de Dakar, en vue de leur "remise" au magistrat instructeur, selon, les informations de Libération.

Un face-à-face à risque puisque nos sources renseignent que le parquet a requis le mandat de dépôt contre tout ce beau monde. Compte tenu des délits visés, les mis en cause présumés ne s'en sortiraient peut être qu'en consignant où en formulant des contestations sérieuses.



Comme nous le révélions, le Daf Mbaye Touré convoqué pour arrestation avait déjà écrit à l'Inspection générale d'Etat ( Ige) pour se confesser. Mais il ne s'est pas arrêté là. Devant les enquêteurs de la Dic, il a expliqué que chaque quinze jours, il présentait un bon de ce commande et un procès-verbal de réception portant entête du GIE Tabaar au Percepteur.



Il était indiqué dans ces documents que le GIE avait fourni du riz ou du mil à la mairie. " Je remettais ainsi 15 millions de FCfa tous les quinze jours au maire qui les utilisait", a avoué le DAF. Khalifa Sall lui-même était impliqué dans ce système de faux. L'enquête a établi qu'il signait aussi les procès-verbaux de "réception" tout en sachant que la ville n'a jamais commandé du riz ou du mil depuis 2011. Ce qu'a confirmé le magasinier comme précisé par le Procureur de la République.



Les fausses commandes et factures se sont révélées être de vulgaires copies scannées et travaillées. En effet, le GIE Tabaar qui n'exerce plus, est une société familiale dirigée par Ibrahima Traoré, frère de Fatou Traoré, assistante de Mbaye Touré et actionnaire dans l'entreprise.



Sur demande de Mbaye Touré, cette dernière sortait une ancienne facture du GIE familiale qui avait "gagné" un marché de bureau. Devant les enquêteurs, elle a expliqué que toutes ces factures ont été confectionnées à partir de son ordinateur.



Libération