Mamadou DIOP Decroix fait des précisions : "Mankoo: Khalifa Sall, tête de liste aux législatives, le Pds et Decroix boudent la rencontre"

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2017 à 15:53 | | 5 commentaire(s)|

"Mankoo: Khalifa Sall, tête de liste aux législatives, le Pds et Decroix boudent la rencontre"

C'est ce qu'a écrit le site kewoulo.info ce dimanche 28 mai 2017.

Puisque j'ai été cité nommément sur une question aussi sérieuse, je tiens à rétablir ci-dessous, la vérité :



La rencontre de ce dimanche 28 mai 2017 s'est terminée le plus normalement du monde avec mission pour le coordonnateur de convoquer la plénière des leaders ce lundi 29 pour un compte-rendu des discussions autour de la tête de liste. Personne n'a boudé et personne n'a boycotté.



Deuxièmement la rencontre ne s'est pas tenue à la mairie de Dakar mais dans les bureaux de Malick Gakou.



Troisièmement : contrairement à ce qu'affirme kewoulo.com concernant, je cite : "une décision prise à l’unanimité des leaders à l’exception notable des voix de Mamadou Diop Decroix qui s’est abstenu", les prises de parole se sont présentées ainsi : Sur les dix (10) membres présents, quatre (4) se sont prononcés en faveur d'Oumar Sarr comme tête de liste, un (1) a maintenu sa candidature à la tête de liste, un (1) a décidé de ne pas prendre position pour l'un ni pour l'autre, deux (2) se sont prononcés pour Khalifa Sall et les deux facilitateurs n'ont pas exprimé publiquement leur choix. Voilà exactement ce qui s'est passé. Encore une fois, dans ce genre de situations on ne vote pas, on recherche le consensus.

Mamadou DIOP Decroix



http://www.leral.net/Mankoo-Khalifa-Sall-tete-de-liste-aux-legislatives-le-Pds-et-Decroix-boudent-la-rencontre_a202092.html

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook