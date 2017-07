Mamadou Diagna Ndiaye réélu à la présidence du Cnoss

Mamadou Diagna Ndiaye a été réélu président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) pour un mandat de quatre ans, lors d’une assemblée générale organisée samedi, au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar, a constaté l’APS.



Unique candidat à la présidence du CNOSS qu’il dirige depuis 2006, il a été réélu par acclamation, lors de cette rencontre qui s’est déroulée au salon d’honneur du stade.



Mamadou Diagna Ndiaye est également membre du Comité international olympique.



Le CNOSS regroupe des fédérations et groupements sportifs. Il est l’interface entre l’Etat du Sénégal et ces structures, entre autres missions.