Mamadou Diop "Decroix", député: Correctif au sujet de mon intervention devant le ministre des Affaires Etrangères

Relatant mon intervention dans le débat concernant le budget du ministère des Affaires Etrangères, il m’a été prêté, sur votre site, les propos suivants : « Le problème du Sénégal, c’est la France ». J’ai plutôt dit, sur le mode de la dérision que mon problème, c’est quand j’entends dire que « le problème avec la France, c’est qu’il n’y a pas de problème ». Ce sont nos autorités qui utilisent cette formule quand ils qualifient les relations entre le Sénégal et la France.



Je considère pour ma part, qu’il y a dans les relations entre le Sénégal et la France, des réglages à opérer si tant est que celles-ci sont vivantes. Toutefois, ma conception des choses est que, s'agissant de nos difficultés et problèmes, les causes internes l’emportent toujours sur les causes externes, qui ne sont in fine que secondaires. Ceci est valable pour tous les pays du monde. On ne peut pas imputer ses limites et ses difficultés aux autres, à titre principal.









Mamadou Diop "Decroix"