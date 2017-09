Mamadou Diop Decroix: "Ce n’est pas au ministre de l’Intérieur d’appeler au dialogue"

Aly Ngouille Ndiaye a été installé dans ses fonctions de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Lors de la cérémonie de passation hier, le successeur d’Abdoulaye Daouda Diallo a, évoqué la question des élections et promis d’instaurer un dialogue permanent avec les acteurs politiques.



«J’inviterai tous les acteurs impliqués dans les questions électorales, à des discussions qui aboutiront à l’établissement des termes de références du dialogue politique indispensable dans une démocratie, surtout celle qui a déjà produit plusieurs alternances démocratiques au niveau local et national", a –t-il annoncé.



Même s’il se dit partant à cette rencontre, le député Mamadou Diop Decroix préfère adopter la stratégie de la prudence. "Nous sommes à un moment extrêmement délicat dans l’évolution de notre pays. Il y a beaucoup de contradictions entre le pouvoir et l’opposition. Il faut qu’on fasse attention, parce que nous sortons d'élections (Législatives) très contestées.



Si le ministère de l’Intérieur qui a organisé ces élection,s appelle à une évaluation naturellement, nous ne pouvons qu’y prendre part. Il faut que ceux qui ont organisé ces élections et ceux qui ont participé (pouvoir et pouvoir), se rencontrent pour en parler", a réagi Decroix sur Sud Fm.



Toutefois, le leader du parti And Jëf Pads estime que cette rencontre ne doit pas "opérer un glissement" vers un dialogue politique. "Ce n’est pas au ministre de l’Intérieur d’appeler au dialogue politique. Pour cette question nous attendons encore Macky Sall, là-dessus", a-t-il dit.



La question de l’organisation des élections, pour laquelle, l’opposition exige une personnalité neutre, Decroix prévient : "Si en même temps le ministre de l’Intérieur veut insinuer que c’est lui qui va organiser les élections, c’est autre chose. Mais, il ne faut pas qu’ils aillent vite en besogne, pensant qu’ils peuvent nous ramener au processus antérieur. Ce n’est pas possible. Ce serait très imprudent d’emprunter cette voie".