Mamadou Diop Decroix : "Djibo Kâ était quelqu'un de courageux et d'honnête qui s'assumait" Pour, Mamadou Diop Decroix, le secrétaire Général de And Jef PADS, la disparition de Djibo Kâ est une grosse perte et il a appris à apprécier l'homme qu'il a connu lors de l'adolescence au lycée.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Septembre 2017 à 20:05 | | 0 commentaire(s)|



