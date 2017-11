Mamadou Diop Decroix : "Les bourses familiales ont servi à acheter des consciences et des voix pour Benno Bokk Yakaar" A l'occasion du point de presse tenu par le groupe parlemantaire de l'opposition "Liberté et Démocratie", Mamadou Diop Decroix est revenu sur l'affaire des Bourses familiales qui, selon lui, sont de l'agent public qui ont servi à acheter des consciences et des voix pour Benno Bokk Yakaar?

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Novembre 2017 à 23:08



