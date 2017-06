Mamadou Diop Decroix : «Me Wade sera au Sénégal pour battre campagne et il réserve beaucoup de surprises »

Mamadou Diop Decroix a confirmé que Me Abdoulaye Wade sera au Sénégal pour battre campagne électorale des Législatives et il réserve beaucoup de surprises au Peuple sénégalais.



Répondant à la question du journaliste Codou Badiane du journal "l’Observateur" de ce mardi : « Est-ce que Me Wade sera au Sénégal pour battre en campagne ? », Mamadou Diop a répondu à l’affirmative : « Oui bien sûr ! Et il réserve beaucoup de surprises ».



Mamadou Diop Decroix a aussi jeté une pierre dans le jardin de Macky Sall en déclarant qu'« alors que Wade avait plus de 80 ans, Macky Sall qui n’en n’avait que 50, le comparait à Napoléon Bonaparte et exprimait sa fierté de voir que partout où le feu couvait en Afrique, les regards se tournaient vers Wade pour apporter la paix et la tranquillité ».



Interpellé sur l’âge avancé d’Abdoulaye Wade, Mamadou Diop Decroix a évoqué Beji Caid Essebi, élu président de la Tunisie à 88 ans ou encore Deng Xiao Ping qui a quitté le pouvoir en Chine à 90 ans.



« En conclusion, nous avons trop de divisions artificielles en notre sein pour en rajouter d’autres fondées sur l’âge. Concentrons-nous sur les compétences, la sagesse et l’engagement patriotique des uns et des autres. Tout le reste n’est que chimère », a ajouté le patron de And Jëf Pads.



Rappelons qu’Abdoulaye Wade, à 91ans, est la tête de la liste nationale de la Coalition gagnante Wattu Senegaal. Sur cette liste nationale de la Coalition gagnante Wattu Senegaal dirigée par Me Abdoulaye Wade, on peut citer dans l’ordre Woré Sarr, Pape Diop, Marie Sow Ndiaye, Mamadou Lamine Diallo, Yaye Mané Albis ou encore Mamadou Diop Decroix.



