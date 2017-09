Mamadou Diop Decroix sur la nomination d'Aliou Sall : « C'est du "wax waxèt" caractérisé » La nomination du petit frère du président de la République, Aliou Sall, au poste de Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations contnue de faire couler de la salive. Pour Mamadou Diop Decroix, cela relève du reniement de la parole auquel Macky Sall a habitué les Sénégalais.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2017 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

« C’est la dynamique du wax waxèt (reniement) caractérisé », a-t-il qualifié au cours de la conférence de presse que la coalition gagnante/wattu Senegaal a organisée dans la soirée d’hier.



Pour étayer ses propos, le député élu relève, séance tenante, à travers son Ipad, des propos que le président Macky Sall aurait tenu. « J’ai déjà dit à mon frère qu’il ne bénéficierait jamais de décret de nomination », a-t-il dit.



Et de soutenir qu’en tout état de cause, la seule question qui vaille, au-delà de la moralisation de la vie politique, c’est de s’engager pour des élections libres et transparentes et démocratiques.







La rédaction de Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook