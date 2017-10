Mamadou Diop Decroix sur un éventuel 3ème mandat, « ce débat n’a aucun sens, Macky Sall n’aura pas un second mandat »

En marge du séminaire du groupe parlementaire Liberté et démocratie, Mamadou Diop Decroix a qualifié de « faux débat » l’agitation d’une possibilité d’un 3ème mandat du Président Macky Sall.



Non pas parce qu’il partage le même point de vue que le chef de l’Etat, mais parce que, pronostique-t-il, celui-ci n’aura même pas un second mandat. » En 2019, il avait été élu avec 65%. Aujourd’hui, avec pas 40%. Macky Sall n’aura pas un second mandat. Par conséquent, le débat sur le 3ème mandat n’a aucun sens »a dit le secrétaire général d’Aj/Pads.



En outre, il refuse la main tendue d’Aly Ngouille Ndiaye qui appelle à dialoguer avec l’opposition. « On ne dialogue pas avec le ministre de l’Intérieur. On dialogue avec le président de la République Macky Sall si dialogue devrait y avoir », a-t-il recadré. Le député allié du Pds estime, en effet, qu’il ne serait « pas sérieux qu’on organise le dialogue politique sans au préalable vider » les contentieux nés des dernières Législatives.



Le Quotidien

