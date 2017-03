Mamadou Faye, Ps:"Si Khalifa Sall présente sa propre liste aux Législatives..."

Mamadou Faye, secrétaire national du Parti socialiste chargé des questions économique exclus toute idée d'une liste parallèle au sein de son parti, aux Législatives de juillet 2017. "Il est difficile, voire impossible de cautionner, à l'occasion des élections Législatives, deux listes du parti socialiste. Nos règles n'autorisent pas nos camarades du parti d'avoir une liste concurrente de celle du Parti à l'occasion élection nationale.



Ce n'est pas bien ce n'est pas possible. Ce n'est pas conforme à une pratique concevable. Ce n'est pas conforme à une pratique de sauvegarde des intérêts du Parti. Qui le fait s'exclut, de fait, du parti et ce serait dommage pour tous", a soutenu M. Faye, interrogé par le quotidien "L'Observateur".



L'ancien ministre socialiste, aujourd'hui Directeur général de Sogenav/Omvs, s'exprimait sur la position des animateurs de "Taxawu Dakar" dirigé par Khalifa Sall aux joutes électorales passées. "Le parti a des règles d'investiture et des choix de ses dirigeants. En général, c'est la base qui choisit, selon les règles et les procédures définies par le parti. Quand il s'agit d'élections strictement locales, il peut être constaté des Listes parallèles. Mais comme les Législatives sont des élections nationales, il ne peut y avoir deux listes du Ps. On ne peut pas tolérer qu'il ait une liste différente de celle du parti", a-t-il prévenu.