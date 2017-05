Mamadou Ibra Kane (CAP) : « La presse sénégalaise ne doit pas se laisser embrigader par les pouvoirs politique, économique et religieux » 1ère partie

Invité de la rédaction de Leral.net, Mamadou Ibra Kane de la Coordination des Associations de Presse (CAP), qui regroupe les grands ensembles des organisations de médias au Sénégal, a abordé sur Leral.tv les sept points du mémorandum qui avaient été matérialisés par une marche le 3 mai dernier. Dans cette première partie de l’entretien, l’environnement économique de la presse, la situation sociale des travailleurs, les menaces sur la stabilité du pays, la gestion de la Maison de la Presse, la publicité et le Code de la presse ont été abordés par Mamadou Ibra Kane qui dirige aussi le CEDEPS (Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal).



