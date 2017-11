Mamadou Lamine Diallo : «Il est temps d’auditer le Port autonome de Dakar » Dans sa question économique hebdomadaire, Mamadou Lamine Diallo cherche toujours la vérité dans la gestion de Dr Cheikh Kanté. Parce qu’« en 2013, constatée par la LFR du 31 décembre 2013, le Gouvernement a encaissé plus de vingt-quatre milliards (24 600 355 37 francs) au titre de la redevance de cession versée par la société Dubaï Port.



"Cet argent, présenté comme relevant de la traque des biens mal acquis, aurait servi à la construction du Centre de Conférence de Diamniadio, l’équipement de la Sureté nationale, etc.



Plus tard, le ministre de l’Economie envoie une lettre au DG pour reconnaître que ce montant est une dette vis-à-vis du PAD. Ainsi, le PAD a pu inscrire ce montant dans son compte de résultats pour cacher son déficit."



Le parlementaire qui note que le Port autonome de Dakar est l’entreprise la plus importante du pays, s’étonne que l’ITIE ait omis de se prononcer sur l’affaire NECOTRANS qui frappe le secteur minier. « Il est donc temps, au vu de tout qui se passe dans cette société, que les corps de contrôle soient envoyés au Port Autonome de Dakar, au nom de la « gouvernance vertueuse » de Macky Sall. Œuvre de salut public ! », a-t-il exhorté.



Sur un autre plan, le Président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki relève que le rapport ITIE 2015 nous informe qu’une étude sur la conformité légale des permis délivrés en 2015, a été menée parallèlement au travail de rapprochement des flux de revenus entre l’Etat et les firmes minières et pétrolières.



A son avis, l’ITIE aurait dû faire l’étude sur les années (2012 - 2015) et traiter notamment de l’affaire Petrotim et Timis Corporation. Car au demeurant, il y a bien eu un rapport de l’IGE sur le dossier Petrotim.



Conformément à ses engagements, on attend le nouveau ministre sur la propriété réelle de Petro- tim, Timis Corporation et les liens entre Franck Timis et son facteur, le DG de la CDC, note M. Diallo.







