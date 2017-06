Mamadou Lamine Diallo: "Le secteur informel est écrasé par le régime de Macky Sall"

Pour cette semaine, le député Mamadou Lamine Diallo s'intéresse au secteur informel qui ploie sous le poids des difficultés.



Pour le président du mouvement Tekki, ce secteur est écrasé par le régime de Macky Sall. La situation est alarmante, selon le parlementaire qui cite les données de l'Agence nationale de la statistique et du développement (Ansd).



L'Ansd, dit-il, a dénombré 407. 882 unités économiques au Sénégal dont 97% se trouvent dans le secteur informel. Fort de cela, le député pense que toute politique sérieuse doit s'occuper sérieusement du secteur informel pour le rendre plus productif.



A l'en croire, sous le régime de Macky Sall, les ferrailleurs, les mécaniciens, les bouchers et les menuisiers de Dakar et de sa banlieue sont méprisés, écrasés et rejetés.