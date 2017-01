Mamadou Lamine Diallo, Mouvement Tekki: « répondez à mes questions M. le Président ».

Les Sénégalais se demandent bien pourquoi le Président Macky Sall refuse de répondre aux huit questions de Mankoo Wattu Senegaal, en particulier celle de savoir s'il a défendu au mieux les intérêts du Sénégal dans l’affaire du gaz de Saint-Louis et de Kayar.

Selon Mamadou Lamine Diallo, son silence est un aveu de taille. Il poursuit « Petrotim-Timis Corporation- Africa Petroleum, un triangle de feu qui ceinture le régime FayeSall ».

La transparence et la bonne gouvernance des ressources naturelles est une exigence de la Constitution. Revenant sur les déclarations du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou BA sur l’endettement du Sénégal, le président du mouvement Tekki souligne que « le ministre de l’économie doit se demander quelle est la signification de la norme de 70% du PIB qu’il brandit à tout bout de champ ».

