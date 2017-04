Mamadou Lamine Diallo:" Si les 3000 milliards revenaient aux pauvres du pays..."

Le leader du mouvement Tekki accorde une grande importance aux questions économiques qu'il pose au gouvernement depuis que le Président Macky Sall a invité l'opposition à un débat économique. Le député Mamadou Lamine Diallo s'interroge sur ceux qui vont "manger" les 3.000 milliards supplémentaires découverts par le ministre de l'Economie dans la production de richesse à la suite de la modification du PIB en 2014. A l'en croire, cette nouvelle donne relance le débat sur celui qui "mange la croissance".



Selon le coordonnateur de Mankoo Wattu Senegal, si les 3.000 milliards revenaient aux pauvres du pays, Macky Sall serait capable de porter la bourse familiale à 1.000.000 Fcfa par an au lieu de 100.000 francs pour les 300.000 familles. Puisque ce pactole ne représenterait que 10% de l'accroissement de la richesse découverte par l'équipe au pouvoir. Or, il se dit convaincu que Macky Sall ne peut pas le faire. D'autant que c'est par l'endettement sur les marchés financiers de l'Uemoa, qu'il finance les bourses familiales.



Mamadou Lamine Diallo rappelle que l'endettement n'a de sens économique que s'il est maîtrisé et s'il sert à augmenter les capacités productives du pays. Or, regrette le leader de Tekki, l'endettement de Macky, c'est pour les firmes étrangères et leurs affidés, Holding Amar, Bictogo, Iris et la nouvelle aristocratie de Bennoo. Ce sont ces derniers de son avis, qui "mangent" la croissance.



l'As