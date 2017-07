Mamadou Lamine Diallo, Tekki: « Peut-on émerger sans boire de l’eau potable ? »

A partir du mois d'août 2016, je lance le débat économique avec Macky Sall comme il l'a demandé. Tous les mardis, je poserai la question économique de la semaine (la QES TEKKI).



Question nouvelle. Peut-on émerger sans boire de l’eau potable ? (Par Questekki 49 du mardi 4 juillet 2017)



La crise de l’eau s’est installée à Dakar. Trois raison expliquent cette crise :



L’incompétence du ministre, beau- frère du Président Macky Sall, incapable d’anticiper le déficit en eau potable de 30 000 m3 jour ;



Les coupures de la Sénélec, malgré les fanfaronnades de son DG, si pressé de revenir au gouvernement, obèrent les capacités de pompage de la SDE ;



La faiblesse dans l’allocation des ressources du régime et de son ministre chargé de la coopération internationale, Amadou Ba, incapable de dire au peuple les inconvénients du FCFA qu’il a notés.



En effet, ce gouvernement a préféré dépenser 70 milliards dans le centre de conférence Abdou Diouf, « éléphant marron de Diamnadio » plutôt que de s’occuper de l’eau potable des populations.



Pendant ce temps, le gouvernement demande 200 millions à la SDE pour un forage à Médina Gounass. Pourtant il a dépensé 55 milliards pour des cartes d’identité biométriques que le citoyen sénégalais a du mal à trouver.



Revendication permanente



Il est clair que la bataille pour la transparence dans la gouvernance du pétrole et du gaz ne fait que commencer au Sénégal. Les affaires Pétro tim, Timis Corporation et désormais, Total avec la démission du ministre en charge de l’Energie, Thierno A. Sall, sont des preuves évidentes.



Ce départ permet au Président Macky Sall via Boun Abdallah de gérer directement le pétrole avec le Cos Petrogaz, jouant le rôle de Secrétariat d’Etat.



Ce n’est pas le vieux compère du Président, à la retraire (ancien DG de Petrosen) qui va s’opposer à la volonté prédatrice de l’APR ; encore moins le tout jeune permanent de ce « machin », bardé de diplômes certes (Science Po et Master à l’Ecole Polytechnique de Paris) mais novice dans ces affaires stratégiques.



Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki