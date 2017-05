Mamadou Lamine Diallo de "Tekki": " Macky Sall, c'est 100 000 jeunes chômeurs de plus par an" Dans sa dernière question économique hebdomadaire, le député Mamadou Lamine Diallo s'est montré tranchant sur le question de l'emploi des jeunes et dénonce l'échec du pouvoir sur ce plan, il a aussi dénoncé la gestion des ressources énergétiques, notamment le pétrole.

Le leader du mouvement pour l'émergence "Tekki", Mamadou Lamine Diallo, soutient que le Sénégal de Macky Sall, c'est 100 mille jeunes chômeurs de plus par an, 1000 milliards de dette par an et dix condoléances par an alors qu'il nous coûte 18 milliards par an.



Dans son texte, le député relève que que la fête du Travail 2017 est marquée par la persistance de la précarité, de l'extrême pauvreté dans ce pays. Il poursuit que selon l'ANSD , le taux de chômage (qui comptabilise les emplois du secteur formel et du secteur informel, et les emplois temporaires, précaires, stages, etc.) est à plus de 16%. Tirant une conclusion de cette situation, le parlementaire juge que c'est l'échec du bilan du Président Macky Sall, qui avait promis 75 000 emplois formels par an.



Par ailleurs, le président du mouvement “Tekki”, Mamadou Lamine Diallo, est revenu sur la gestion des ressources naturelles du Sénégal, avec notamment le pétrole. A l’en croire : « Le Premier Ministre avait affirmé que dans la cession des parts de Petrotim à Timis Corporation et Timis Corporation à Kosmos, il n’y a pas eu de flux financier. Monsieur le Président Macky Sall, Monsieur le Premier Ministre qui a pris la défense de la famille Faye-Sall et menacé l’opposition, Frank Timis ou Timis Corporation a-t-elle vendu les 25% de parts à BP ? A combien ? »



« Par ailleurs, s’interroge-t-il, que vont devenir les blocs détenus par Africa Petroleum de Franck Timis ? Vont-ils être cédés à BP ou une autre multinationale ? ». Et de poursuivre : "C’est aussi la preuve que le COS PETRO GAZ n’a aucune valeur ajoutée sur la transparence et la gouvernance du secteur".



