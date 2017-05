Mamadou Lamine Diallo de "Tekki": " Nous devons tout faire pour que l'exploitation des hydrocarbures ne nous mène pas à la guerre"

Animant hier à l'Ifaa, une conférence sur le thème: "La citoyenneté et la bonne gouvernance", le leader du mouvement "Tekki", Mamadou Lamine Diallo s'est prononcé sur l'exploitation des hydrocarbures au Sénégal. Et c'est pour inviter l'Etat à une bonne gouvernance des ressources naturelles.



L'actualité nationale étant marquée par la signature de deux accords entre le Sénégal et Total pour l'exploration et l'exploitation de concessions pétrolières, le leader du mouvement "Tékki" qui animait une conférence à l'école de formation Ifaa, a émis sa position sur le sujet. "La question de la gouvernance des ressources naturelles est devenue une question centrale, fondamentale qui n'est pas à négliger", déclare Mamadou Lamine Diallo. Vu les nombreux troubles et guerres que génére l'existence de ressources naturelles dans les pays voisins, le député tekkiste alerte l'opinion publique pour que tout un chacun contribue à une bonne sensibilisation.



A cet effet, il invite l'Etat à bien gérer ces ressources qui appartiennent à la Nation toute entière. "Nous devons tout faire pour que l'exploitation des hydrocarbures ne nous mène pas à la guerre comme la majeure partie des pays africains avec des guerres civiles", avertit le coordonnateur de "Mankoo Wattu Sénégal". Pour cela, dit le sieur Diallo, il faut mettre en place des institutions solides et bien structurées et qui savent bien gérer les hydrocarbures. "Nous devons avoir des institutions solides et des citoyens debout pour exercer leurs responsabilités", clame Mamadou Lamine Diallo.



L'As