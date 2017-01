Mamadou Lamine Diallo, député et coordonnateur de "Manko", le TER ne serait pas rentable" Le Train Express Régional (TER) ne serait pas rentable pour le Sénégal. C'est la conviction du député Mamadou Lamine Diallo. Le coordonnateur de la coalition de l'opposition, qui se base sur les explications du gouvernement, prédit un flop financier du projet de transport ferroviaire.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Janvier 2017 à 11:52 | | 2 commentaire(s)|

Le TER serait un éléphant blanc. Ce projet si cher au Président de la république ne serait pas rentable pour l'Etat du Sénégal. C'est la conclusion que le député et leader du mouvement "Tekki" a tirée des propos du ministre en charge des transports. "Le ministre des Transports a justifié l'investissement public du TER de manière cocasse. Il rappelle une étude de la Banque Mondiale qui estime à 100 milliards de francs CFA les pertes économiques dues aux difficultés du transport à Dakar. Ensuite, il dit que l'endettement du TER est de 548 milliards environ et qui donne un service annuel de 26 milliards qu'il compare à 100 milliards", c'est vraiment léger, soutient l'économiste et par ailleurs, coordonnateur du front de l'opposition. D'après lui, depuis cette étude de la Banque Mondiale qui date de plusieurs années, des investissements ont été consentis à Dakar. Et, il faut être malhonnête pour dire que les autorités n'ont pas diminué le niveau des pertes économiques dues aux difficultés du transport d'une part. D'autre part, il faut comparer ce qui est comparable". Selon lui, le ministre des transports aurait dû estimer l'impact sur le budget de l'Etat de cette perte , autour de 20% qui représente le niveau de la pression fiscale. Dans le cas où les investissements consentis (échangeurs, VDN, Corniche, autoroute à péage), n'ont servi à rien. Ainsi, soutient-il, "selon l'approche financière étriquée du ministre des Transports, le TER ne serait pas rentable. Quel gouvernement !", s'est-il exclamé. Mamadou Lamine Diallo se demande en outre pourquoi le Président Macky Sall refuse de répondre aux huit questions de "Manko Wattu Sénégal" pour tout ce qui concerne la défense des intérêts du Sénégal dans l'affaire du gaz de Saint-Louis et de Kayar. Le coordonnateur de l'opposition soutient que le silence du gouvernement est un aveu de taille alors que la transparence et la bonne gouvernance des ressources naturelles est une exigence de la Constitution.

source: walf quotidien

