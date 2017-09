Mamadou Lamine Diallo donne les raisons de la nomination d'Aliou Sall à la Caisse des Dépôts et Consignations Dans sa question économique hebdomadaire du mardi, le député, Mamadou Lamine Diallo révèle aux Sénégalais, les raisons pour lesquelles le Président Macky Sall a nommé son petit frère à la tête de la Caisse des Dépôts et Consignations.

« D’abord, le Sieur Sall doit nous dire s’il n’est plus un employé de Frank Timis dans les activités internationales de Timis Corporation.



Ensuite le peuple sénégalais, notamment les « primo-inscrits » catégorie validée par le Conseil Constitutionnel et exclue du vote par l’entreprise de fraude BBY, doit savoir que désormais, l’enjeu économique est le captage de la rente pétrolière et gazière.



Le premier pilier de la stratégie du DSK du pétrole consiste à mettre en place la finance pour gérer et recycler entre autres, la part du Sénégal dans les contrats de partage de production.



Sous la supervision directe de DSK, le Sieur Sall, qui a fait ses premières armes à Petrotim, avec l’assistance du Cos gaz, travaillera à mettre en place cette finance du pétrole autour de la BDK, voire la Société Nationale de Recouvrement, la SNR, et évidemment la CDS ; celle-ci a été autorisée à devenir une banque.



Au passage, le Sieur Sall pourra utiliser les ressources de la CDC, s’il en reste, (elles ont été souvent engagées dans des projets immobiliers hasardeux), pour ses projets à Guédiawaye ».



Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki.



