Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement ‘’Tekki’’: « Les fonds politiques sont cachés sous la rubrique transferts courants »

Contrairement aux affirmations du Premier ministre qui niait l’existence de fonds politiques lors de son face-à-face avec les députés, Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement ‘’Tekki’’ affirme qu’ils existent. « Les affidés de Macky Sall ont affirmé qu’il n’y a pas de fonds politiques au Sénégal. On ne trouvera dans aucun budget la dénomination de fonds politiques. Les fonds existent et sont cachés sous la rubrique transferts courants », affirme M. Diallo. Il poursuit, « à l’assemblée nationale, le montant de transferts est de 500 millions. Macky Sall et Moustapha Niasse, ce montant des 500 millions, ce sont des fonds politiques ou pas ? Comment sont-ils mobilisés ? ».



L’économiste qui est par ailleurs coordonnateur du front de l’opposition, soutient qu’il n’est pas surprenant que dans ce contexte, le Fmi dans son rapport de février 2017 relatif à la consultation au titre de l’article IV, parle de lobbies et de transparence. Mamadou Lamine Diallo affirme que la transparence est une obligation constitutionnelle dans la gestion des ressources naturelles. Et, d’après lui, elle commence par la diffusion de l’information vraie. Or, poursuit-il, dans l’affaire de Petro Tim-Timis corporation, le rapport de présentation du ministre chargé de l’Energie contient de fausses informations sur les capacités techniques des sociétés petro Tim et autres nébuleuses. Pourquoi le premier ministre refuse de rendre public le rapport de l’ige sur ce dossier?



