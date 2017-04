Mamadou Lamine Dianté (Syndicaliste) – “Nous avons connu une gouvernance sombre et vicieuse”

A la place de l'Obélisque hier, il n'y a pas que les hommes politiques et les militants de la société civile qui ont répondu à l'appel du mouvement "Y'en a marre". Les syndicalistes "déçus" par la gouvernance de Macky Sall, ont aussi marqué leur présence à la place de la Nation.



C'est le cas de l'ancien secrétaire général du Grand cadre des enseignants, Mamadou Lamine Dianté qui, interrogé par le journal EnQuête, n'a pas été tendre à l'endroit du régime de Macky Sall. “Nous sommes venus, en tant que citoyens sénégalais, participer à l’appel de ‘Y en a marre’. Aujourd’hui, les gens ont constaté que nous vivons dans un pays où les espoirs sont déçus, de jour en jour.



A la place d’une gouvernance sobre et vertueuse, nous avons connu une gouvernance sombre et vicieuse. Ils nous ont promis un Sénégal émergent qui est devenu un Sénégal énervant. Ils nous ont promis la patrie avant le parti, c’est devenu la fratrie avant le pays. Nous considérons aujourd’hui que c’est tout le sens que revêt le slogan de ‘Y en a marre’ “lu ëpp tuuru”. Et aucun Sénégalais n’a le droit de rester attentiste jusqu’à ce que l’irréparable se produise”, a-t-il martelé.

