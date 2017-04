Mamadou Lamine Laye, porte-parole de Layène: "Nous ne devons pas oublier les actions de Khalifa Sall"

Après avoir chanté les louanges de Macky Sall, ce qui a surpris plus d'un mardi, lors de la visite du chef de l'Etat à Yoff, Mamadou Lamine Laye a corrigé un "oubli" en rendant hommage à Khalifa Sall, en prison depuis 52 jours dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar.



"Nous ne devons pas oublier les actions de Khalifa Sall. La rénovation du Mausolée de Seydina Issa Laye qui est ici (Camberène), c’est lui. C’est un exemple parmi tant d’autres. Nous lui souhaitons un dénouement heureux dans cette affaire", a -t-il souhaité.



Justifiant ses hommages à Macky Sall, le marabout indique que Layène salue tout acte de bienfaisance à son endroit "Si le Président (Macky Sall) fait des choses pour notre communauté, on doit le dite. Ce n'est pas un crime. Si un autre aussi pose des actes, on le dit. Il n'y a pas de problème", a-t-il conclu.



( Le Quotidien)