Mamadou Moustapha Wone, sociologue: " Le masculin et le féminin constituent des représentations"

"Les rapports sociaux de sexe ou ce que l'on appelle, de plus en plus, les rapports de genre n'ont jamais eu comme base fondamentale le sexe biologique. Pour le sociologue, il n'y a que des causes et facteurs historiques pour expliquer ce dualisme homme/femme, avec ce que cela peut renfermer dans le temps et dans l'espace. En Afrique Occidentale (Ghana, Côte d'Ivoire etc.), des hommes portent des pagnes, un accoutrement féminin chez les Sénégalais. En Ecosse, un peu plus au Nord des îles britanniques, des hommes portent des jupes, un autre accoutrement jugé féminin presque partout dans le monde.



C'est juste dire que le masculin et le féminin sont juste des constructions sociales. Lesquelles peuvent prendre des contours différents, à un moment donné de l'existence d'une société. Le masculin et le féminin constituent des représentations. Que des hommes désirent se lier maritalement avec des femmes aisées financièrement, cela peut heurter une conscience sociale à voir le contraire.



Le sociologue, encore une fois, le voit d'un autre œil, ni contrarié, ni alarmé, ni paniqué. Il n'y a pas longtemps, on s'alarmait, en voyant une femme conduire ou en voyant une femme aller à l'école, etc. Maintenant la société ou presque tout le monde accepte qu'une femme puisse conduire, sauf peut-être en Arabie Saoudite. Dans un contexte où il revenait aux hommes d'épouser les femmes, les vêtir, les nourrir, les satisfaire au lit, si ce prisme se déforme un peu, on peut taxer ces hommes d’être sans vergogne. Encore une fois, un jugement qui ne relève pas de l'observation sociologique."



