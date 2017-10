Mamadou Ndao, initiateur du Mouvement de la Diaspora des Sénégalais de la Scandinavie, lance un appel à Sory Kaba, ministre des Sénégalais de l'Extérieur et à l'Etat du Sénégal. Complètement laissés en rade, les Sénégalais de la Scandinavie ont créé un mouvement pour lancer un appel au chef de l'Etat et au ministre des Sénégalais de l'extérieur, Sory Kaba, pour qu'il veille sur eux. Avec plus de 4000 Sénégalais dans la Scandinavie, ils rencontrent tous les difficultés pour avoir des documents tels que des extraits de naissance, passeports etc...



Rédigé par leral.net le Samedi 21 Octobre 2017 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|



