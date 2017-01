Mamadou Ndoye, Sg de la LD: "On dirait que le Sénégal marche sur la tête"

Mamadou Ndoye, secrétaire général de la Ligue démocratique ( Ld) était hier à Louga pour apporter son soutien à Mamadou Bâ responsable local du parti, inculpé pour destruction de biens appartenant à autrui ( la société Sénégindia). M. Ndoye qui a fait face à la presse à sa sortie du Tribunal, a vivement dénoncé l’arrestation de son camarade parti.



" Nous nous posons la question de savoir, qu'est ce qui se passe au Sénégal? C'est vraiment dommage! Maintenant, ce sont les gens qui spolient les populations, qui les traduisent après au niveau de la justice, alors que c'est le contraire qui devait être observé. On dirait que ce pays marche sur la tête", a regretté le patron de la Ld.



Qui proteste de nouveau : "Ils (les spoliateurs) qui voulaient s'accaparer les terres des milliers de paysans, utilisent de fausses accusations pour nuire ceux qui se dressent sur le chemin. Ils ont derrière eux les autorités, y compris celles administratives qui les appuient dans cette démarche. C'est pourquoi, dans cette affaire ( le dossier des membres du collectif des paysans), on a pu mobiliser tout l'appareil répressif pour pouvoir faire taire les dirigeants de ces populations, afin qu'ils acceptent ce fait accompli."



Mamadou Ndoye prévient toutefois : "cet objectif est complètement raté. Et, les populations peuvent, non seulement crier victoire (les paysans ont bénéficié d'une liberté provisoire), mais, elles pourront continuer la lutte pour conserver leurs moyens de subsistance que sont ces terres. En tout cas, notre parti leur soutiendra dans ce combat".



Source L'Observateur

