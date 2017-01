Mamadou Niang, ancien capitaine des "Lions": " Le plus gros adversaire du Sénégal, c'est nous-mêmes" En quarts de finale de la Can 2017, le Sénégal affrontera le Cameroun avec l'étiquette de favori après une phase de poules parfaite. Mamadou Niang, ancien homme fort des "Lions" de la Téranga, veut y croire.

Le Sénégal a été le premier qualifié de cette CAN, j'imagine que tu es fier des joueurs?



Oui forcément, je suis très fier de ce qu'il ont fait jusque-là. Je suis encore ami avec pas mal d'entre eux, comme, entre autres , Moussa Sow, Lamine Gassama, Cheikh Mbengue. Je suis ça de la France en ce moment, mais je compte bien aller au Gabon pour les supporter. Soit pour le quart de finale contre le Cameroun, soit pour la demi-finale si on passe.



Durant les dernières éditions de la CAN, le Sénégal est resté sur de gros échecs, qu'est-ce qui a changé selon toi ?



Que ce soit contre la Tunisie, le Zimbabwé surtout, ou l'Algérie, il y a de très bons mouvements devant. C'est aussi grâce au sélectionneur Aliou Cissé, qui fait un énorme travail. Il connaît parfaitement ses hommes et le football sénégalais. Il a apporté du professionnalisme et de la rigueur à cette équipe.



Que penses-tu de Sadio Mané, trois fois Ballon d'or sénégalais, comme toi? Le Sénégal est-il dépendant de lui ?



Non, je pense pas que l'équipe soit dépendante de lui. C'est un super joueur, il fait de grandes prestations, mais, c'est le collectif qui lui permet d’être aussi efficace. Idrissa Guèye et Cheikhou Kouyaté font un énorme travail au milieu pour lui permettre de se concentrer sur les tâches offensives. Baldé Keïta de la Lazio et Mame Biram Diouf, même s'il joue moins, font énormément d'appels pour lui ouvrir des espaces et qu'il puisse s'exprimer pleinement. Donc, le Sénégal n'est pas dépendant de lui, même si c'est un super joueur.



En quarts, le Sénégal va jouer contre le Cameroun, une autre grosse nation du football africain. C'est presque un classique.



Oui, le Cameroun, ça a même été longtemps notre bête noire. On avait réussi à les éliminer de la CAN en qualifications, en 2012, mais ça n'arrivait pas tous les jours. C'est une grande nation du football africain avec de très bons joueurs, mais je pense que le plus gros adversaire du Sénégal, c'est nous-mêmes . Si on se concentre vraiment sur notre football, et qu'on arrive à être à 100%, on doit pouvoir battre n'importe qui.



