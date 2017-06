Prenant part de la cérémonie de la signature des premières conventions de financement du crédit hôtelier et touristique entre le ministère du Tourisme et des Transports aériens et les bénéficiaires qui s’est tenue ce vendredi, Mamadou Racine Sy, président directeur général de l’hôtel King Fahd Palace, a fait un plaidoyer pour le tourisme national qui, selon lui, est un secteur transversal, source d'emplois, qui peut aider à l'émergence de l'économie sénégalaise.