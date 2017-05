Mamadou Racine Sy veut être président de la République du Sénégal

Les ambitions présidentielles de Mamadou Racine Sy. Mamadou Racine Sy veut être président de la République. L’homme d’affaires ne fait plus mystère en privé de ses ambitions présidentielles.



« Mais pas avant 2024 », tempère un de ses proches. «Parce qu’il prend Macky Sall comme son frère, mais dès que ce dernier aura un second mandat, il compte se lancer à la conquête du pouvoir », dit la même source.



En réalité, son implication politique à Podor est le début du commencement d’une aventure présidentielle. «Racine est persuadé qu’il a des atouts pour devenir un jour chef de l’Etat ». Une ambition jugée débordante par certains milieux politiques. En attendant, il tisse sa toile et compte dans son ré- seau, beaucoup de proches du régime actuel. C’est la raison pour laquelle, il entend déboulonner AissataTall Sall, lors des élections législatives à Podor et ensuite de progresser vers la station présidentielle.





Source Le SOIR, le quotidien numérique

