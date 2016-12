Mamadou Sow, adjoint maire de Bokhol : "Khalifa Sall sera bel et bien candidat en 2017 et 2019"

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Décembre 2016 à 13:44 | | 0 commentaire(s)|

Les choses se précisent de plus en plus sur l’avenir de l’actuel maire de Dakar. Même si ce dernier n’a toujours pas donné sa version, ses inconditionnels ne manquent pas d’occasions pour donner l’alerte. La dernière en date reste cette déclaration du l’adjoint au maire de Bokhol, Mamadou Sow. Alors que le concerné, en l’occurrence Khalifa Sal,l effectuait un voyage dans son fief au Walo. Le sieur Sow en a profité pour donner leur position par rapport à l’avenir du socialiste et maire de la capitale.



‘’ Khalifa Sall sera bel et bien candidat aussi bien aux élections législatives de 2017 que présidentielle de 2019’’, a laissé entendre Mamadou Sow. Il poursuit ‘’ nous aimerions qu’il le fasse sous la bannière du parti socialiste’’. Pis, selon l’adjoint au maire de Bokhol, la candidature de Khalifa Sall est bien confirmée et qu’ils travaillent dans ce sens pour une massification et leur cible reste tout le territoire national. D’ailleurs, M. Sow considère que les coalitions sont en vogue en politique et qu’ils n’excluent point d’en trouver autant.



Khary DIENE, Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook