Mamadou Sy Tounkara dément la rumeur de son départ : "C’est faux, je suis toujours à la 2STv’’

Depuis quelques jours, des rumeurs faisaient état de départ à la télévision d’El Hadji Ndiaye de certains journalistes, animateurs entre autres. Même si le départ d’une des animatrices à sa savoir Nana Aïdara est avéré (TFM), du côté de Mamanou Sy Tounkara, animateur de l’émission « Sénégal ça kanam » sur la 2STV, tel n’est pas le cas.



Leral.net est en mesure de vous livrer la bonne information sur cette affaire qui a secoué le milieu de presse ces derniers jours. En effet, la rédaction de votre site préféré a joint le concerné au téléphone et Mamadou Sy Toukara n’a pas mâché ses mots. Il déclare en ces termes : "c’est faux je n’ai pas quitté la 2STV’’.



Cependant, il tient à préciser que son émission « Sénégal ça Kanam » est suspendue pour le moment. Interpellé sur le pourquoi, il dira que ‘’ nous sommes en train de voir pour travailler sur de nouveaux formats. Il me propose autre chose. Pour ceux qui n’en croient pas, ils vont me voir ce soir dans l’émission Grand Format’’, a conclu M.Tounkara.



Khary DIENE, Learl.net