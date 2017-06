Mamadou Thiaw, maire de Tassette : «Pour ces Législatives, Macky Sall peut être assuré de la victoire de Bby»

Mamadou Thiaw, Secrétaire exécutif du Pndl a révélé qu’Idrissa Seck sera largement battu aux Législatives du 30 juillet 2017.



A moins de deux mois des Législatives de 2017, la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) se déploie sur le terrain pour faire de l’animation politique et communiquer sur le retrait des cartes d’électeurs. Sur cette lancée, Mamadou Thiaw, maire de Tassette, par ailleurs secrétaire exécutif (Se) du programme national de développement local (Pndl), lors d’un «ndogou républicain » offert à ses affidés, a rassuré le Président de la République Macky Sall pour la victoire de la coalition Bby aux Législatives du 30 juillet 2017 dans le département de Thiès.



«Quels que soient les candidats investis par le Président Macky Sall, nous allons les soutenir. Le Sénégal est sur une orbite de l’émergence. Nous devons consolider et protéger ce qui a été fait par le chef de l’Etat », note Mamadou Thiaw. Revigoré par les milliers de militants venus répondre à son invitation, le maire de Tassette a soutenu que la coalition Bby va remporter les élections législatives.



«On va largement gagner le département de Thiès », signale-t-il. Pour arriver à ce résultat, il a exhorté ses camarades d’oublier leurs intérêts personnels, de se consacrer exclusivement à la victoire de Bby et de ne pas se préoccuper des listes en compétition. «Nous allons nous concentrer uniquement sur la liste de Bby. Nous allons battre Idrissa Seck dans le département de Thiès. C’est une certitude. Nous sommes très confiants. C’est un travail de longue haleine de toutes ces années passées. Pour le département de Thiès, le Président Macky Sall peut dormir tranquille. Nous allons gagner», rassure-t-il.



En ce mois béni de Ramadan, il a offert aux 51 chefs de villages et nombreux militants présents 100 grandes nattes pour les mosquées de sa commune, 2100 Kg de dattes, 2000 Kg de sucre. Et enfin, il a mis à la disposition de la communauté 3 billets pour la Mecque dont l’un est offert par le Président Macky Sall et les deux autres par lui-même.



Ousseynou Masserigne Guèye