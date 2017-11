Mame Balla Diouf : "Mon frère Assane Diouf loumouy def tayatouko, weroul. Il a dit ce qu'il ne devait jamais dire, il doit s'excuser devant tout le Sénégal. La DIC l'a emmené pour lui garantir sa sécurité"

Mame Balla Diouf, le frère d'Assane Diouf a déclaré il y a quelques minutes dans le live de Françoise Hélène Gaye que son frère est bel et bien à la DIC (la Division des Investigations criminelles) pour des raisons de sécurité.



Mame Balla Diouf a aussi déclaré qu'"C'est la DIC qui est venu emmener Assane Diouf manu militari et et c'est mieux pour mon frère, car il a sorti de sa bouche des choses qu'il ne devait jamais dire. Mon frère Assane Diouf weroul (Ndlr : Il n'a pas avec lui tous mes moyens) doit s'excuser devant tout le monde, car il a fauté, qui touche Serigne Touba nous touche, car nous nous n'avons que Serigne Touba. Actuellement il est à la DIC et c'est mieux pour sa sécurité", a déclaré Mame Balla Diouf, le frère d'Assane Diouf a déclaré il y a quelques minutes.

La rédaction de Leral.net

C'est carrément un avoue de taille de la famille d'Assane Diouf qui fait ainsi son mea culpa pour ses propos à l'encontre de Serigne Bass Abdou Khadre, le porte parole des Mourides.