Mame Cafa Sall, symbole du leadership fémininin au Sénégal

Auteure, chroniqueuse, coach en leadership, Mame Cafa Sall a été nommée comme représente du CAVI (Centre Africain de Veille et d’Intelligence économique) depuis quelques semaines, au Sénégal. Née à Dakar, la fondatrice de KAIZEN est titulaire d’un BAC G et d’un master 2 en Affaires Internationales, obtenu à la faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université Cheikh Anata Diop de Dakar.



Timide de nature, Mame CAfa Sall va rencontrer en 2010 à l’occasion d’un forum sur l’entrepreneuriat l’homme qui créera le déclic dans sa vie.



Agée de 21 ans, elle décide de créer son entreprise KAIZEN qui est alors spécialisée dans le conseil en management, le coaching et la formation à l’aide de sa bourse quelques années plus tard. Passionnée par la stratégie d’entreprise et le business intelligence, la jeune leader lance sa chaine YouTube »Coach Cafa TV » permettant ainsi de toucher plus de monde et de les inciter à être acteur de leur vie.



Parfois, il est très difficile de sortir de la routine parce qu’on n’a pas appris à vivre d’une autre manière. L’essentiel pour profiter de notre liberté, c’est d’essayer de se connaître soi-même. C’est dans cette très large mesure que se justifie toute l’ambition de Mame Cafa Sall.

Mame Cafa Sall, c’est la capacité d’une femme à mener ou conduire d’autres individus ou une organisation dans le but d’atteindre certains objectifs. On dira alors qu’une femme leader est celle-là qui est capable de guider, d’influencer et d’inspirer, bref de gérer des ressources humaines.



Déterminée, elle demeure un des exemples comme Anna Semou Faye (première femme sénégalaise à diriger la police nationale sénégalaise) et bien d’autres du leadership féminin au Sénégal.



KAIZEN, c’est les contours d’un savoir-faire unique au profit du continent.



