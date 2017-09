Mame Diarra Fam, député Diaspora, préconise une commission mixte entre l’Italie et le Sénégal ​Mame Diarra Fam, député élue de la circonscription de la région d'Europe du Sud et du centre, préconise une commission mixte qui sera une convention entre l’Italie et le Sénégal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Septembre 2017 à 14:53 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook