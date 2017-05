Mame Diarra Ngom reçue par le khalife Général des mouride

Lors du Concours international de récitation du Coran qui a eu lieu en Malaisie, les Sénégalais ont brillé par leur maîtrise du Livre saint. Ils se sont, en effet, adjugés les premières et troisièmes places dudit concours. A cette troisième place, l’on retrouve la jeune Mame Diarra qui a été reçue par le khalife des Mourides à son arrivée à Touba.



Sélectionnée au cours d’un concours national, la jeune Sénégalaise a brillamment montré le niveau assez élevé de la connaissance du Coran, ici au Sénégal. Notre Maam Diarra nationale, habitante de Touba, tout un symbole, a pris la troisième place. Cette même jeune fille là qui a été primée quelques mois plus tôt à Dubaï. Ayant mémorisé le Coran à 9 ans, elle est une véritable fierté pour son père. Et pas que lui !